Вантажоперевезення в Україні зросли на 10%

В Україні підприємства транспорту в січні-липні ц.р. збільшили вантажоперевезення на 10% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 462,4 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажообіг збільшився на 10,4% - до 249,7 млрд т/км.

При цьому вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 11,9%. Зокрема, на Одеській залізниці вантажооборот зріс на 14,7%, Львівській - на 14%, Південно-Західній - на 12,3%, Придніпровській - на 12%, Донецькій - на 8%, Південній - на 6,9% .

Збільшення вантажообігу також відбулося на трубопровідному транспорті (на 11,8%), морському (на 2,4%), автомобільному (на 1,6%), авіаційному (на 1%). У той же час вантажообіг річкового транспорту зменшився на 29,1%.

За даними Держстату, за 7 місяців п.р. перевезення вантажів залізницями порівняно з аналогічним періодом 2010 р. виросло на 9,1%, у тому числі відправлення вантажів - на 9,1%. Зокрема, відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці - на 18,7%, Одеській - на 18,6%, Львівській - на 16,8%, Донецькій - на 9%, Придніпровській - на 4,8%, Південній - на 3,8%.

При цьому відправлення хімічних і мінеральних добрив збільшилося на 48,2%, будівельних матеріалів - на 20%, лісових вантажів - на 10,8%, чорних металів - на 9%, коксу - на 7%, кам'яного вугілля - на 6,9 %, цементу - на 6,9%, брухту чорних металів - на 6,5%, залізної та марганцевої руди - на 5,1%, нафти і нафтопродуктів - на 3,6%. Відправлення зерна і продуктів помелу знизилося на 1,3%.

У Держстаті зазначили, що морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 5,2 млн тонн, що на 5,7% менше, ніж за січень-липень 2010 р. Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 7 місяців п.р. перевезли 97,5 млн тонн вантажів, що на 17,5% більше, ніж за січень-липень 2010 р., та виконано вантажооборот у обсязі 21,5 млрд т/км, що на 1,6% більше аналогічного періоду минулого року.

При цьому магістральними трубопроводами за вказаний період транспортовано 95,5 млн тонн вантажів, що на 6,3% більше, ніж у січні-липні 2010 р.

Разом з тим авіаційний транспорт за 7 місяців перевіз 50,8 тис. тонн вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень-липень 2010 р. Вантажообіг авіаційного транспорту склав 211,1 млн т/км, що на 10% більше, ніж за січень-липень 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень 2011 р. підприємства транспорту в Україну перевезли 396,1 млн тонн вантажів, що на 10,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.