Перевезення пасажирів в Україні зросли на 2,3%

За січень-липень 2011 послугами пасажирського транспорту України скористалися 4 млрд пасажирів, що на 2,3% більше, ніж за січень-липень 2010 р.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період пасажирооборот зріс на 3,2% - до 78,3 млрд пас./км.

Зокрема, за січень-липень п.р. перевезення залізничним транспортом зросли на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 р. - до 252,6 млн пасажирів. Відправлення пасажирів зросло на Львівській залізниці - на 2,4%, Одеській - на 1,6%, Південно-Західній - на 0,6%, Придніпровській і Південній - залишилося на рівні січня-липня 2010 р. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів зменшилося на 1,8%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,1 млрд пасажирів, що на 2,3% менше, ніж у січні-липні 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 8%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 8,1%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 83,7% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 8,1%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 18,9% порівняно з січнем-липнем 2010 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98%), збільшили перевезення пасажирів у січні-липні 2011 р. на 20,4 %.

Перевезення пасажирів річковим транспортом збільшилися на 5,2%, у тому числі закордонні перевезення - у 2,1 рази.

За даними Держстату, крім того, авіаційним транспортом перевезено 4 млн пасажирів, що на 24,5% більше, ніж за 7 місяців 2010 р.

Також за січень-липень 2011 міським електротранспортом перевезено 1,7 млрд пасажирів, що на 9% більше порівняно з січнем-липнем 2010 р.