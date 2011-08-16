ДЗ уклала з "Альфа-Банком" договори на надання двох кредитів

Донецька залізниця уклала з ВАТ «Альфа-Банк» два договори на надання кредитних коштів.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті «Вісника державних закупівель».

Згідно з повідомленням, договори укладені 9 серпня, вартість договорів - 251,09 млн грн та 59,08 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

ЗАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано у січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 28,786 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 24,432 млрд грн, зобов'язання - 25,613 млрд грн, статутний капітал - 3,716 млрд грн, власний капітал - 3,173 млрд грн.

«Альфа-Банк» у І півріччі п.р. збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 13 разів - до 7,29 млн грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».