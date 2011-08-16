Мінінфраструктури: до вересня буде виконано 50% робіт з ремонту колії до Євро-2012

Міністерство інфраструктури Україна розраховує, що до вересня ц.р. буде виконано 50% робіт з ремонту колійного господарства до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра інфраструктури Україні Володимир КОРНІЄНКО.

«Розгорнулися в повному обсязі роботи по колійному господарству. В основному нас хвилюють зараз два напрямки - Київ-Львів і Київ-Полтава-Красноград-Донецьк... Я думаю, що наприкінці цього місяця ми наблизимося до половини робіт з шляхової частини. Хоча основний удар буде на четвертий квартал», - сказав він.

Заступник міністра додав, що також тривають роботи з електрифікації залізничних шляхів. «Це більше 400 км електрифікованих шляхів. Там роботи виконані на рівні 30-40%. Зараз йдуть в основному земляні та будівельні роботи», - уточнив він.

В.КОРНІЄНКО заявив, що у міністерства не викликає сумніву, що запланований обсяг робіт з підготовки транспортної інфраструктури до Євро-2012 буде виконано вчасно.

Заступник міністра також відзначив, що фахівці міністерства працюють з Hyundai Corporation в напрямку навчання машиністів, які працюватимуть на електропоїздах, поставлених компанією до Євро-2012. Зокрема, їх планується навчати на корейських тренажерах.