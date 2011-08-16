Мінінфраструктури заявляє про неконкурентоспроможність річкових перевезень в Україні

У Міністерстві інфраструктури вважають, що річкові перевезення в Україні неконкурентоспроможні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра інфраструктури Україні Володимир КОРНІЄНКО.

«Як тільки тарифи на залізничні перевезення піднімуться достатньо, щоб вони були рентабельними для річкових операторів, так вони і підуть. У нас дуже низький тариф... неконкурентоспроможні сьогодні перевезення по воді», - сказав він.

В.КОРНІЄНКО додав, що до Євро-2012 міністерство запланувало впровадити систему радіонавігації на Дніпрі. При цьому радіонавігацію на Дунаї планують запустити до кінця цього року.

Заступник міністра вважає, що для річкових перевезень був би затребуваним сегмент будівельних матеріалів, «оскільки не вистачає повністю закрити вагонами цю групу, вона за тарифом... на нулі рентабельності».