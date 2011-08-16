Більш як 80% перевізних документів УЗ вже оформлюються за допомогою електронних накладних

Станом на 16 серпня 82% перевізних документів «Укрзалізниці» оформлюються за безпаперовою технологією через АС «Клієнт УЗ» (автоматизована система).

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», 57% перевезень вантажів у внутрішньому сполученні здійснюється з використанням електронної накладної, що засвідчується електронним цифровим підписом.

В цілому на сьогодні до АС «Клієнт УЗ» підключилося майже 7,5 тис. вантажовідправників.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» розраховує до кінця 2012 року повністю відмовитися від паперового документообігу при вантажоперевезеннях усередині України.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2011 року “Укрзалізниця” перейшла з паперового на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.

В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці та клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, яким засвідчується електронна накладна. Електронні документи застосовуються на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту одержання вантажу.

Електронний документообіг здійснюється за допомогою автоматизованої системи - АС «Клієнт УЗ». Перше оформлення, за якого весь необхідний документообіг здійснювався в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-УЗ», відбулося 1 липня в Запорізькій області між станціями «Кушугум»-«Запоріжжя-Ліве» Придніпровської залізниці.