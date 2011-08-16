У Варшаві на третину подорожчав проїзд у транспорті

Варшава. Проїзд в міському транспорті у столиці Польщі Варшаві з сьогоднішнього коштуватиме на третину дорожче - близько 1,3 долара за одноразовий стандартний квиток.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, міська влада ухвалила рішення про підвищення цін на проїзд ще в травні цього року для того, аби зменшити розмір міських дотацій комунальному транспорту.

За даними комунального підприємства ZTM, собівартість проїзду кожного із близько 2 мільйонів пасажирів, які щоденно користуються міським транспортом, становить 1,8 долара.

Місто запланувало поетапне підвищення цін на проїзд, перше з яких набуло чинності 16 серпня, а останнє матиме місце в 2014 році.

Популярні серед столичних мешканців 20-хвилинний квиток від сьогодні коштуватиме 0,9 долара, 40-хвилинний - 1 долар, а на годину - 1,8 долара.

Проїзний на місяць подорожчав до 31 доларів з 28 доларів.

ZTM відзначає, що більш як 30 доларів коштує місячний проїзний квиток у Празі, у Вільнюсі - понад 40 доларів, у Ризі – більш як 90 доларів, а в Берліні - понад сто доларів.

За оцінками експертів, щодня у Варшаві без квитків їздить близько 5% пасажирів столичних трамваїв, автобусів та метро.

Щомісячно близько 200 контролерів перевіряють квитки в 450 тисяч пасажирів.

"Заєць-рекордист" за безквитковий проїзд винен місту вже більше 10 тисяч доларів.

Одноразовий штраф за проїзд без квитка становить понад 60 доларів.