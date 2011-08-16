Прокуратура Одеської області оголосила в розшук начальника Іллічівського порту

Прокуратурою Одеської області оголошено в розшук начальника Іллічівського морського торговельного порту, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, слідчим облпрокуратури розслідується кримінальна справа “за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Іллічівський морський торговельний порт» при укладанні та виконанні договору підряду на проведення будівельних робіт з реконструкції причалу і будівництва берегоукріплення для одного із терміналів порту”.

Як установлено досудовим слідством, “колишній начальник ДП «ІМТП» грубо порушував вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель», відповідно до якого умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів і змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов`язань сторонами”.

Він також “використовував службове становище всупереч інтересам служби на користь товариства з обмеженою відповідальністю, яке виступало підрядником, підписав низку додатків до договору підряду, якими істотно змінені умови договору”.

Внаслідок цих дій, - зазначають у прес-службі облпрокуратури, - “без фактичного виконання вказаним товариством будівельних робіт на його банківський рахунок портом незаконно перераховано 65 млн. грн., чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом інтересам державного підприємства та спричинено тяжкі наслідки”.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Генпрокуратура України спростувала повідомлення віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНИКОВА про те, що начальника Іллічівського порту оголосили в розшук.