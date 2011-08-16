"Антонов": керівництво «ОАК» Росії гальмує розвиток спільних проектів

Керівництво «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації - випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ під час авіасалону МАКС-2011сказал заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже в 2014 році, проте керівництво російської «ОАК» наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

«Завод готовий, але керівництво ОАК гальмує», - сказав О.БОГДАНОВ.

За його словами, згідно із запропонованими планами з боку України, до 2020 року може бути випущено 19 літаків Ан-124 і 63 літаки Ан-70, проте через позицію ОАК цей показник буде вдвічі менший.

Крім цього О.БОГДАНОВ підкреслив, що це стосується також випуску літаків Ан-148 на Воронезькому заводі.

За його словами, згідно з торішніми планами, погодженими з колишнім керівництвом «ОАК», в 2011 році повинно було бути випущено 28 літаків, а на практиці буде випущено тільки 4 одиниці.

Він підкреслив, що таким чином порушуються коопераційні домовленості.

За його словами, в Києві зроблено три комплекти крил для цього літака, але Воронеж їх не бере.

При цьому він підкреслив, що в 2012 році ОАК планує виробити тільки 12 літаків Ан-148.

«Все те, що зараз робиться - це не в інтересах Росії. Знищується не тільки промисловість України, а й самої Росії», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 року в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК-Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» і українським Державним авіабудівним концерном "Антонов".

До числа програм, над якими буде працювати СП, належать: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять Державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.