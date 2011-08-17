Кабмін виділив 101 млн. грн. на будівництво метро в Харкові

Кабінет Міністрів України виділив 101,4 млн. грн. на будівництво метро в Харкові.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке розпорядження підписав прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідно до розпорядження, Міністерство фінансів України має спрямувати ці кошти за рахунок програми державних капітальних витрат.

За даними прес-служби, гроші будуть використані на будівництво нової станції «Перемога».

Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.