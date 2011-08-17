У Львові в результаті ДТП двоє людей загинули, п'ять перебувають у лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області сьогодні о 2.45 сталося зіткнення автомобілів «Мерседес» і «Форд».

Водій «Форда» та його пасажир загинули на місці аварії.

Водій іншого автомобіля і четверо його пасажирів госпіталізовані.

За фактом ДТП проводиться слідство.