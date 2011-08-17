Москва. Українсько-російська ракета Ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту український супутник «Січ-2».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив генеральний директор Міжнародної космічної компанії «Космотрас» Володимир АНДРЄЄВ.

За його словами, ракета стартувала з пускової бази «Ясний» (Оренбурзька область, РФ) з вісьмома корисними навантаженнями на борту. Окрім українського супутника «Січ-2», на орбіту виведено космічні апарати: «НігеріяСат-2» і «НігеріяСат-Х» (Нігерія), «РАСАТ» (Туреччина), «ЕДУСАТ» (Італія), «АппрайзСат-5» і «АппрайзСат-6» (США), а також блок перспективної авіоніки (БПА-2, Україна).

«Сьогодні зроблено черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-20, або, як її називають, ракети «Дніпро». Супутники виведені на орбіту 700 км. Завдання вирішено успішно», - підкреслив В. АНДРЄЄВ

Він також повідомив, що український космічний апарат «Січ-2» нйближчими годинами почне працювати.

В. АНДРЄЄВ зазначив, що «Січ-2» - це супутник дистанційного зондування Землі, розроблений КБ «Південне» і виготовлений на «Південмаші» в кооперації з іншими українськими підприємствами.

«Це дуже важливий, новий, перспективний, ефективний супутник, який вводить Україну далі у світове космічне співтовариство», - сказав він.

В. АНДРЄЄВ зазначив, що запуск «Дніпра» - це одна з найважливіших тем українсько-російського співробітництва, а також за участі Казахстану.

У свою чергу генеральний конструктор - генеральний директор КБ «Південне» Олександр ДЕГТЯРЬОВ нагадав, що програма здійснюється з 1999 року і сьогодні було здійснено 17-й пуск.

«Всього за програмою було запущено близько 60 космічний апаратів», - сказав він.

За його словами, сьогоднішній пуск має ключове значення для майбутнього програми.