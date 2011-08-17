На Одеській залізниці за 7 місяців сталося 7 ДТП
17:29, 17 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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На переїздах, розташованих в межах Одеської залізниці, за січень-липень п. р. сталося 7 дорожньо-транспортних пригод в результаті порушення водіями Правил дорожнього руху.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської залізниці.
Як зазначають у повідомленні, із загальної кількості аварій 2 випадки сталося з водіями двоколісних транспортних засобів, які призвели до загибелі водіїв.
Серед причин ДТП - виїзд на переїзди при заборонних показаннях сигналів переїзної сигналізації.
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