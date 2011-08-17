Знесення дач Русанівських садів у Києві відтермінували - ЗМІ

Роботи зі знесення дачних будинків у Русанівських садах у Києві, які розміщені на території, що підпадає під зону будівництва Подільсько-Воскресенського моста, не почалися через відсутність дозволу міської адміністрації.

Про це пише газета «Комсомольская правда в Украине».

У дирекції будівництва "Київавтодору" виданню розповіли, що документи на відселені ділянки передали в ГУ архітектури і чекають на відповідне рішення. У планах - зайнятися знесенням перших 43 будинків до кінця місяця, точніша дата безпосередньо залежить від відповіді з управління. Виконавця робіт вже визначено - компанія "Шатро".

Зносити будинки обіцяють тихо, тобто розбирати їх уручну, щоб шум техніки не заважав іншим дачникам. Коли ділянку звільнять, займуться вивезенням чорнозему.

Всього для будівництва Подільсько-Воскресенського моста планують знести 259 ділянок на 25-й і 26-й лініях. На даний момент домовилися про компенсації із 176 дачниками, із 83 садівниками переговори тривають. Велика частина дачників погодилася переселитися до Бикивні в дачне селище, що будується.

Як повідомлялося, 11 серпня «Комсомолка» написала, що, за її даними, з 15 серпня працівники "Київавтодору" почнуть знесення перших 43 ділянок Русанівських садів і що в цьому кварталі більшість садівників вже з`їхали.