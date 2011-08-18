Придніпровська залізниця у липні збільшила перевезення пасажирів у приміському сполученні на 10%

Придніпровська залізниця (ПЗ) у липні поточного року збільшила щодо липня 2010 перевезення пасажирів у приміському сполученні на 9,9% - до 1 млн 239,7 тис. осіб платної категорії на суму 7 млн 848,4 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

Порівняно з червнем ц.р. даний показник зріс на 5,5%.

У прес-центрі відзначили, що в липні у приміському сполучені залізниця перевезла 668,4 тис. пасажирів пільгових категорій (у липні 2010 р. - 604 тис. пасажирів). При цьому в липні з місцевих бюджетів за пільгові перевезення залізниці компенсовано 3 млн грн, що на 0,4 млн грн більше, ніж за липень 2010.

Відсоток відшкодування з місцевих бюджетів до фактичних нарахувань за пільгові перевезення у приміському сполученні склав 61,2% (у липні 2010 р. - 72,2%).

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн тонн вантажів і 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна мережа шляху ПЗ становить понад 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.