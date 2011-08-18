Південно-Західна залізниця з 23 серпня призначила курсування електропоїзда до Житомира

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з 23 серпня призначила курсування електропоїзда підвищеного комфорту на ділянці Житомир-Київ-Житомир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

Як зазначається у повідомленні, потяг призначений з метою забезпечення комфортного перевезення пасажирів у приміському сполученні та після проведення електрифікації ділянки Фастів-Житомир Південно-Західною залізницею.

З 23 серпня будуть курсувати поїзд № 862 Житомир-Київ з відправленням з Житомира о 6:17 і прибуттям до Києва о 07:51, а також потяг № 861 Київ - Житомир, що відправлятиметься з Києва о 18:04 і прибуватиме до Житомира о 19:38.

Час перебування у дорозі становитиме 1 годину 34 хвилини.