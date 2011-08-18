Ан-148 стає рентабельним при нальоті не менше 300 годин на місяць - авіакомпанія «Росія»

Москва. Літак Ан-148 стає рентабельним при нальоті не менше 300 годин на місяць.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході авіасалону МАКС-2011 повідомив журналістам заступник генерального директора компанії з економіки та фінансів Михайло МІНАЄВ.

«За нашими підрахунками, лайнер буде рентабельний при нальоті не менше 300 годин», - сказав він.

М. МІНАЄВ нагадав, що експлуатація Ан-148 у 2010 році принесла компанії 300 млн руб. збитку. За його словами, на початку експлуатації Ан-148 простоював, тому що авіакомпанії не вистачало екіпажів. Тоді експлуатація літака становила всього 60-70 годин на місяць.

М. МІНАЄВ зазначив, що на даний момент дефіциту льотного складу на Ан-148 вже немає і в середньому наліт на літаках цього типу в компанії становить 276 годин.

Він прогнозує, що для «России» експлуатація літака Ан-148 стане беззбитковою у 2012 році.

Авіакомпанія «Россия» експлуатує 6 Ан-148 і очікує поставки ще 10 таких літаків.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА заявив, що літаки Ан-148, які експлуатує авіакомпанія «Россия», показали високу ефективність, і наліт на кожний літак досягає 300 годин на місяць. За його словами, зараз літак виходить на 400 годин.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту складає 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливим посадку машини у складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні та "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" у Росії.