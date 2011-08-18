«Укрзалізниці» за 7 місяців компенсували 27,6% витрат за перевезення пільговиків

«Укрзалізниці» за січень-липень п.р. компенсували 27,6% витрат за перевезення пільгових категорій пасажирів, сума недоотриманих коштів становить більше 248 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

За даними «Укрзалізниці», тільки Закарпатська облдержадміністрація сплатила всю необхідну суму за перевезення пільгових категорій громадян. Також найкраща ситуація з розрахунками спостерігається у Херсонській ОДА (82%), Чернівецькій (81%) та Черкаській (75,5%).

При цьому найгірше за перевезення пільговиків із залізничниками розрахувалися КМДА (компенсовано лише 13,7%), Харківська ОДА (23%), Київська ОДА (24,2%), Вінницька ОДА (24,7%) та Тернопільська ОДА (27, 9%).

У відомстві відзначили, що пасажирські перевезення є вкрай збитковими для залізниць України. «Якщо сьогодні не будуть компенсуватися перевезення пільгових пасажирів, то завтра у залізничників не буде можливості оновлювати рухомий склад, утримувати інфраструктуру і перевозити пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. На залізницях України надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право відповідно до чинного законодавства. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів, відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.