Донецька залізниця планує здавати в оренду вагони-ресторани

Донецька залізниця пропонує в оренду вагони-ресторани, повідомили УНІАН у прес-центрі підприємства.

Як зазначається в повідомленні, з метою підвищення ефективності використання парку вагонів-ресторанів і вагонів-кафе Донецька залізниця має намір залучити комерційні структури, приватних підприємців та інших зацікавлених осіб для передачі їм в оренду понад 40 вагонів-ресторанів (кафе) для організації альтернативного харчування пасажирів.

Для цього фахівці залізниці розробили механізми передачі в оренду таких вагонів з урахуванням дотримання вимог безпеки руху, пожежної безпеки, санітарних вимог, гарантії рівня та культури обслуговування пасажирів. Усі працівники вагонів-ресторанів будуть проходити спеціальне навчання, а також всі передрейсові періодичні та позапланові інструктажі з безпеки руху, пожежної безпеки, охорони праці спільно з членами бригади поїзда, до складу якого буде включено вагон-ресторан або вагон-кафе.

Плата за оренду буде встановлюватися на підставі незалежної експертної оцінки і розраховуватися залежно від рентабельності напрямку курсування, технічного стану вагонів-ресторанів і вагонів-кафе.

Передача в оренду вагонів-ресторанів і вагонів-кафе дозволить ефективніше використовувати державне майно, створити більш комфортні умови для пасажирів під час подорожі, отримати додаткові доходи для покриття витрат залізниць на утримання пасажирського рухомого складу.

Крім того, Донецька залізниця має у розпорядженні широку мережу стаціонарної торгівлі, яка нараховує 40 торгових точок, розташованих на вокзалах, станціях та привокзальних площах. Із загальної кількості стаціонарних торгових точок керівництво залізниці визначить мінімальну кількість торгової мережі, необхідної для організації харчування безпосередньо працівників залізниці, іншу мережу також планується передати в оренду підприємцям.