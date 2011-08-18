Одеські залізничники за 7 місяців збільшили навантаження на 18,6% - до 17 млн. тонн

Одеські залізничники за січень-липень п. р. збільшили навантаження на 18,6%, порівняно з показниками відповідного періоду 2010 року, - до понад 17 млн. тонн

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження по залізниці склало 80,3 тис. тонн (1 тис. 320 вагонів).

У прес-службі відзначили, що найбільшу питому вагу (33,2%) складають імпортні вантажі, серед яких: вугілля (1 млн. 963,7 тис. тонн), руда кольорових металів (1 млн. 357,7 тис. тонн) , цукор-сирець (610,3 тис. тонн), фосфорити (535,1 тис. тонн), сира нафта (276,9 тис. тонн) та ін. Навантаження імпортних вантажів за 7 місяців 2011 року збільшилася на 30,1%, в порівнянні з торішніми показниками.

На другому місці за обсягами (24,3% вантажів) знаходяться будівельні вантажі, 11,6% займає зерно, 9,1% - руда кольорових металів, 6,4% - хімічні добрива.