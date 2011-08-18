ФДМУ дозволив виділити Utel в окрему юрособу

Фонд державного майна України дав дозвіл власнику контрольного пакету акцій «Укртелекому» - компанії «ЕСУ» - на виділення підрозділу мобільного зв`язку Utel в окрему юридичну особу.

Про це повідомив сьогодні журналістів голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Ми узгодили створення відособленого підрозділу – окремої юрособи Utel», - відзначив голова він.

За словами О.РЯБЧЕНКА, це рішення було видане на відповідне звернення компанії «ЕСУ».

Голова ФДМУ також відзначив, що у разі, якщо власник «Укртелекому» ухвалить рішення про продаж активів мобільного зв`язку, йому знову треба буде звернутися за відповідним дозволом до Фонду держмайна.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1-е півріччя 2011 року становив 4124,7 млн. грн.

Основним акціонером "Укртелекому" є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%, решта акцій належить 61 182 фізичним і юридичним особам.