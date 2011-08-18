Мінінфраструктури надало преференції для трансшипменту

Міністерство інфраструктури України для контейнерів, які обробляються терміналами в режимі трансшипменту, надало тарифні преференції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідний наказ Мінінфраструктури «Про внесення змін до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов`язаних з обробкою вантажів у портах України», зареєстрований Міністерством юстиції 5 серпня ц.р., набуває чинності сьогодні, 18 серпня 2011 року.

Наказ вносить деякі доповнення щодо визначення розміру плати за використання клієнтурою причалів і територій портів під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Зокрема, плата з універсальних контейнерів, які переміщуються транзитом і під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску або зони митного контролю морського порту (які переробляються силами та засобами клієнтури), нараховується за ставкою 0,6 дол. США за 1 тонну.

Крім того, Мінінфраструктури готує для подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажів». Прийняття цього закону стане ще одним важливим кроком для залучення додаткових обсягів трансшипменту, вважають у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, наказом міністра транспорту та зв`язку України від 23 липня № 52 введена 50% знижка до граничних акордних ставок на перевалку універсальних контейнерів, які прямують транзитом в річкових і морських портах.

Довідка УНІАН. Міністерство інфраструктури України з 2009 року проводить роботу із залучення трансшипменту, вносячи відповідні зміни в чинне законодавство.

Трансшипмент - перспективний контейнерний вантажопотік для морських торговельних портів України, для якого законодавчо встановлена спрощена процедура митного оформлення.

За оцінками Мінінфраструктури, на сьогоднішній день потенціал контейнерних терміналів морських портів дозволяє залучити додатково близько 1 млн. TEU.