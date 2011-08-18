Кабмін затвердив надання коштів за програмою розвитку мережі автодоріг

Кабінет Міністрів України своєю постановою №876 від 17 серпня 2011 р. затвердив Порядок надання у 2011 році коштів на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду державного бюджету, пов`язаних з виконанням бюджетної програми «Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування».

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Порядком визначається механізм надання у 2011 році коштів «Укравтодору» на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду держбюджету, пов`язаних з виконанням бюджетної програми «Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування», шляхом надання позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах повернення до кінця року без нарахування відсотків за користування такими позиками.

«Укравтодор» щомісячно складає розрахунок тимчасових касових розривів наступного місяця з урахуванням необхідних витрат у наступному місяці на оплату робіт і послуг, які виконуються за бюджетною програмою, і наявних і очікуваних грошових активів спеціального фонду (зокрема залишків бюджетних коштів), які зараховуються на виконання бюджетної програми, і у разі потреби письмово звертається не пізніше ніж за 2 робочих дня до початку наступного місяця до казначейства щодо надання позики, необхідного для покриття тимчасових касових розривів, разом із розрахунком відповідної суми.

Казначейство розглядає впродовж одного робочого дня звернення «Укравтодора», і з урахуванням своєї платоспроможності, оцінки ризиків і втрат ухвалює рішення про надання позики.

Погашення позики здійснюється за рахунок надходжень спеціального фонду держбюджету, кінцевий термін погашення – 15 грудня 2011 року.