Перший серійний Ан-70 побудують для Міноборони України в 2013 році

Москва. Перший серійний літак Ан-70 побудують для Міністерства оборони України в 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА повідомив сьогодні, 18 серпня, на прес-конференції в рамках авіасалону «МАКС-2011».

«На Київському заводі літак вже запущений в серійне виробництво. У 2013 році буде побудований перший серійний Ан-70 для потреб Міноборони України», - сказав Д. КІВА.

Водночас він повідомив, що поки не досягнуто остаточної угоди з Об`єднаною авіаційною корпорацією щодо виробництва цього літака в Росії.

За його словами, спочатку планувалося, що збирати Ан-70 будуть на ульяновському підприємстві «Авіастар», проте зараз розглядаються самарський «Авіакор» і воронезький ВАСО.

Також Д.КІВА повідомив, що перший етап випробувань літака Ан-70 вже завершено.

«З початку наступного року ми плануємо запустити другий етап льотних випробувань. Етап «Б» включає в себе польоти в умовах спеки, холоду, високогір`я, а також при обмерзанні. Будуть перевірені характеристики стійкості, функціональності, навантаження і вивантаження десанту», - повідомив він.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними договорами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 рр.. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 був підписаний в серпні 2009 року. У жовтні уклали додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії на ці цілі передбачено близько 500 млн. рублів.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії та України.