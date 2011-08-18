Кабмін ліквідував Службу міжнародних автоперевезень

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 771-р від 17 серпня п.р. ліквідував державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень».

Текст документа оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо ліквідації даного підприємства.

Довідка УНІАН. ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» була створена у 2005 році за рішенням Міністерства транспорту і зв`язку України з метою організації контролю над дотриманням українськими та іноземними перевізниками транспортного законодавства України і виконанням міжурядових угод з питань міжнародних автомобільних перевезень у пунктах пропуску на кордоні України, а також для надання усіх видів послуг з оформлення дозвільних документів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.