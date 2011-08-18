Залізниці України збільшили вантажоперевезення на 9%

Перевезення вантажів залізничним транспортом України за 7 місяців поточного року порівняно з січнем-липнем 2010 р. зросло на 9,1% - до 264,1 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів - на 9,1% - до 216,7 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за цей період відправлення кам`яного вугілля зросло на 6,9% - до 59,3 млн. тонн, коксу - на 7% - до 6,5 млн. тонн, нафт і нафтопродуктів - на 3,6% - до 6,4 млн. тонн, залізної і марганцевої руди - на 5,1% - до 43,7 млн. тонн, чорних металів - на 9% - до 18,2 млн. тонн, лому чорних металів - на 3,7% - до 6,5 млн. тонн, лісових вантажів - на 10,8% - до 3 млн. тонн, хімічних і мінеральних добрив - на 48,2% - до 4,5 млн. тонн, цементу - на 6,9% - до 3,8 млн. тонн, будівельних матеріалів - на 20% - до 28 млн. тонн, інших вантажів - на 10,5% - до 33,4 млн. тонн.

При цьому відправлення зерна і продуктів перемолу за 7 місяців знизилося на 1,3% - до 6,2 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2011 року залізницями України перевезено 224,5 млн. тонн вантажів, що на 9,2% більше, ніж за відповідний період минулого року. У першому кварталі 2011 року залізниці України перевезли 106,8 млн. тонн вантажів, що на 11,8% більше, ніж за відповідний період 2010 року. Впродовж 2010 року залізниці України перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.