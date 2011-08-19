Залізниці України збільшили обсяги перевезення контейнерів на 48%

Залізниці України в I півріччі ц.р. збільшили обсяги перевезення контейнерів на 48% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 58,6 тисяч.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зокрема, перевезення великотоннажних контейнерів зросли на 42,1% - до 53 тис.

На фітінгових платформах залізничним транспортом України перевозяться в основному імпортні, експортні та транзитні вантажі.

За даними відомства, за 6 місяців цього року навантажено 38,8 тис. фітінгових платформ, що на 26,6% більше, ніж за відповідний період минулого року, вивантажено 34,9 тисяч, що на 29,7% перевищує торішній показник.

При цьому за зазначений період оборот фітінгових платформ скоротився на 2,85 доби порівняно з минулим роком – до 8,75 доби.

В «Укрзалізниці» відзначили, що з 3 тис. 760 фітінгових платформ інвентарного парку 740 перебувають в неробочому стані, частина з яких перебуває на технічному обстеженні.

Враховуючи зростання попиту на використання фітінгових платформ, «Укрзалізниця» і ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Лески», на балансі якого перебувають ці поїзди, мають намір відремонтувати 1 тис. 300 платформ деповським і 150 капітальним ремонтом. Також заплановано придбати 1500 фітінгових упорів – спеціальних вузлів для кріплення великотоннажних контейнерів. Крім того, розглядається можливість переобладнання звичайних платформ на фітінгові.