ПЗЗ на 18-20 серпня скасувала курсування поїздів Борщагівка-Буча і Буча-Святошин

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт 18-20 серпня на станції Святошин змінено графік руху електропоїздів приміського сполучення. Про це УНІАН повідомила прес-служба Південно-Західної залізниці. Зокрема, скасовано курсування поїздів Борщагівка тех. - Буча і Буча - Святошин. При цьому встановлено маршрут проходження Борщагівка - Немішаєво. Столична магістраль закликає пасажирів уточнювати розклад руху і маршрут проходження поїздів приміського сполучення на столичному і приміських вокзалах залізниці.

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