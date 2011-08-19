ПЗЗ на 18-20 серпня скасувала курсування поїздів Борщагівка-Буча і Буча-Святошин
11:32, 19 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
0
У зв`язку з проведенням ремонтних робіт 18-20 серпня на станції Святошин змінено графік руху електропоїздів приміського сполучення.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Південно-Західної залізниці.
Зокрема, скасовано курсування поїздів Борщагівка тех. - Буча і Буча - Святошин.
При цьому встановлено маршрут проходження Борщагівка - Немішаєво.
Столична магістраль закликає пасажирів уточнювати розклад руху і маршрут проходження поїздів приміського сполучення на столичному і приміських вокзалах залізниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter