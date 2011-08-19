ПЗЗ з 23 серпня змінила графік руху поїздів у напрямку Фастова

Південно-Західна залізниця, у зв`язку з проведенням електрифікації ділянки Житомир - Фастів і призначенням електропоїздів підвищеного комфорту 861/862 Київ - Житомир - Київ, з 23 серпня змінила розклад руху поїздів у напрямку Фастова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, з 23 серпня призначаються електропоїзди: №6492 Житомир - Фастів відправленням з Житомира о 8:06, прибуттям до Фастова о 10:10, а також №6491 Фастів - Житомир відправленням з Фастова о 17:15, прибуттям до Житомира о 19:25.

При цьому з 23 серпня змінено графік руху наступних електропоїздів:

№6027 Київ - Фастів відправленням з Києва о 17:24, прибуттям до Фастова о 18:52

№6029 Київ - Фастів відправленням з Києва о 17:42, прибуттям до Фастова о 19:11;

№6031 Київ - Фастів (періодичність курсування щодня, окрім 6,7 дня тижня) відправленням з Києва о 17:52, прибуттям до Фастова о 19:17;

№6542 Фастів - Київ-Петрівка відправленням з Фастова о 6:40, прибуттям на ст. Київ-Петрівка о 8:26;

№6016 Фастів - Київ відправленням з Фастова о 6:34, прибуттям до Києва о 8:01.

Поїзд №6544 Фастів - Святошин курсуватиме з понеділка по п`ятницю щотижня, відправлення з Фастова о 7:17, прибуття на станцію Святошин о 8:29, а №6544 Фастів - Київ-Петрівка курсуватиме тільки в суботу і неділю кожного тижня, відправлення з Фастова о 7:17, прибуття на ст. Київ-Петрівка о 8:40.

Також змінено графік руху поїздів №6018 Фастів - Київ відправленням з Фастова о 6:46, прибуттям до Києва о 8:21 №6020 Фастів - Київ відправленням з Фастова о 7:30, прибуттям до Києва о 9:06 №6070 Вишневе - Київ відправленням з Вишневого о 7:48, прибуттям до Києва о 8:07 №6673 Святошин - Буча відправленням із ст. Святошин о 8:32, прибуттям на ст. Буча о 8:57 №6676 Буча - Борщагівка-тех. відправленням із ст. Буча о 9:07.

При цьому з 23 серпня скасовано курсування поїздів №6211 Фастів - Попільня №6501 Київ-Петрівка - Борщагівка-тех., №6494/6493 Житомир - Фастів - Житомир.

З 23 серпня поїзд №6209 Фастів - Попільня курсуватиме щодня, окрім 6,7 днів тижня.

Столична магістраль закликає пасажирів уточнювати розклад руху і маршрут проходження поїздів приміського сполучення на столичному і приміських вокзалах залізниці.