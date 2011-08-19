Мінінфраструктури має намір збільшити обсяги перевезення вантажів Дніпром

Міністерство інфраструктури України планує збільшити частку перевезень вантажів Дніпром існуючим флотом державних і приватних судноплавних компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, з цією метою міністерство створило робочу групу з питань відновлення перевезень водним транспортом і удосконалення тарифної політики у суміжних видах транспорту. Зокрема, до складу робочої групи ввійшли представники «Укрзалізниці».

У міністерстві вважають, що тарифна політика на водному і на залізничному транспорті потребує вдосконалення. Крім того, необхідно зменшити кількість і тривалість процедур контролю з боку контролюючих органів, а також існує необхідність оновлення річкової інфраструктури.

У прес-службі зазначили, що питання забезпечення належного розвитку перевезення вантажів по Дніпру обговорювалися на нараді Мінінфраструктури за участю представників річкових портів і судноплавних компаній, які здійснюють перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами України.