Близько 3 тис. дітей працівників ПЗ оздоровилися в дитячих таборах

Близько 3 тис. дітей працівників Придніпровської залізниці (ПЗ) оздоровилися цього літа у відомчих дитячих таборах, повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

Зокрема, у таборі «Сокіл» (Арабатська Стрілка) протягом літа побували 1211 дітей, у таборі ім. Ю.Гагаріна (м. Євпаторія) - 984, в «Айвазовському» (м. Феодосія) - 751.

Протягом літа у відомчих дитячих оздоровчих таборах Придніпровської залізниці працювали 130 педагогів і 120 господарських робітників. Для попередження виникнення сезонних захворювань дитячі оздоровчі заклади постійно контролювалися санітарно-епідеміологічною службою Придніпровської залізниці, медичною службою Придніпровської залізниці та місцевими органами влади.

Загалом, влітку в таборах Придніпровської магістралі та акціонерних товариств Дніпропетровського тепловозоремонтного та Запорізького електровозоремонтного заводів відпочили більше 4 тисяч дітей.