Міськрада звільнила «Вінницький авіазавод» від сплати земельного податку

Вінницька міська рада до кінця поточного року звільнила від сплати земельного податку державне підприємство «Вінницький авіаційний завод».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято депутатами міської ради на сесії 19 серпня.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН впевнений, що ухвалене рішення піде на користь підприємству та дозволить активніше розвиватися.

Довідка УНІАН. ДП «Вінницький авіаційний завод» довгий час було збитковим, що призвело до процедури банкрутства. Зараз підприємство знаходиться в стадії санації, інвестором і санатором виступає акціонерне товариство «Мотор Січ» (один з найбільших підприємств з випуску авіаційних двигунів).

В даний час підприємство задіяно в ремонті 10 вертольотів Мі-2, надходять замовлення на ремонт іншої авіаційної техніки, формується пакет замовлень на найближчий період. Співробітництво «Вінницького авіаційного заводу» з ЗАТ «Мотор Січ» передбачає в майбутньому створення потужного платоспроможного підприємства і випуск першого вітчизняного вертольота.