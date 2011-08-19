Мінінфраструктури пропонує спростити умови для перевізників

Міністерство інфраструктури України пропонує спростити умови на ринку пасажирських перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йдеться в розробленому законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо спрощення умов діяльності на ринку пасажирських перевезень).

Законопроектом пропонується зменшити кількість документів, необхідних перевізнику для здійснення діяльності на автобусних маршрутах загального користування. Зокрема, планується, що органи державної влади не будуть брати участь в оформленні паспорта маршруту регулярних перевезень, а будуть тільки встановлювати на рівні розпорядчих документів вимоги до переліку документів у паспорті регулярних автоперевезень. Паспорт буде виготовлятися автоперевізником самостійно.

Також законопроектом передбачається виключити необхідність кожному автоперевізникові погоджувати маршрут руху з підрозділами Державтоінспекції - це питання будуть вирішувати органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, відповідальні за організацію пасажирських перевезень.

При цьому спрощення умов господарської діяльності не стосується перевезень на маршрутах регулярних спеціальних перевезень.