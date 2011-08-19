Крюківський вагонобудівний і Гомельський вагоноремонтний завод створять СП

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) створить спільне підприємство на базі майнового комплексу РУП "Гомельський вагоноремонтний завод ім. М.І.Калініна" (Білорусь).

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради Крюківського вагонобудівного заводу Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, українська сторона вклала в статутний капітал ЗАТ "Гомельський вагонобудівний завод" близько 1,5 млн. євро.

«Рішення про створення СП прийнято та погоджено в уряді Білорусі. Згідно з указом президента Білорусі, частка українського підприємства в ЗАТ складе близько 15%», - сказав В.ПРИХОДЬКО.

Він поки не став називати обсяги продукції, які зможе випускати нове СП.

«Все залежить від ситуації на ринку. Ми готові випускати велику кількість вагонів, але на них необхідне замовлення. Також це СП - це підприємство, що має права митного союзу, і вагони зможуть продаватися по країнах, що підписали угоду про митний союз», - зазначив В.ПРИХОДЬКО.

Довідка УНІАН. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виробив 9090 вантажних вагонів і 42 пасажирських.