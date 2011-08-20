Кабмін приєднав Державну льотну академію до Національного авіаційного університету
12:12, 20 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізації Державної льотної академії України шляхом приєднання її до Національного авіаційного університету з утворенням на її базі структурного підрозділу Університету.
Відповідне розпорядження №783 від 17 серпня розміщено на Урядовому порталі.
Реорганізацію здійснено за пропозицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Студенти Державної льотної академії України будуть продовжувати навчання в Національному авіаційному університеті.
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