У казахському степу зливи розмили залізничні насипи. Зупинено потяги

П`ять пасажирських і сім вантажних поїздів було зупинено в степу через проливні дощі в Мангістауській області на заході Казахстану, близько двох тисяч пасажирів було евакуйовано на автобусах на найближчі залізничні станції, повідомляє РІА «Новости».

«Через небезпеку проїзду в п`ятницю увечері припинено рух двох пасажирських поїздів», – йдеться в повідомленні МНС Казахстану.

У суботу під ранок поїзд Мангишлак – Астана відправлено з пасажирами у зворотному напрямку.

«Проїзд залізницею відновлено на всіх напрямках з обмеженням швидкості на даній ділянці до п`яти кілометрів на годину», – повідомили в МНС.

Проливними дощами також підтопило автодорогу.