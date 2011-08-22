Церемонія відкриття нової транспортної розв’язки в Києві переноситься на завтра
10:27, 22 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Запланована на сьогодні церемонія відкриття транспортної розв’язки біля станції метро «Дніпро» у Києві за участі прем‘єр-міністра України Миколи АЗАРОВА переноситься на завтра.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про початок заходу буде повідомлено додатково на Урядовому порталі.
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