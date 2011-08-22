Вінницька міськрада звільнила ПЗЗ від сплати земельного податку

Вінницька міська рада до кінця поточного року звільнила від сплати земельного податку державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято депутатами міської ради на сесії 19 серпня.

«Звільнити Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» від сплати земельного податку на вересень-грудень 2011 року на 99,9% від суми земельного податку, що підлягає зарахуванню до міськбюджету, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які передані в оренду і використовуються для комерційних потреб», - зазначено в рішенні.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталія ЛУЦЕНКО повідомила, що державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» на території міста представлено 11 підрозділами, які за рік платять до бюджету 302 тис. грн земельного податку. «На сьогоднішній день «Південно-Західна залізниця» здійснює перевезення пільгових категорій громадян як у далекому, так і приміському сполученнях, однак, втрати підприємству за рахунок субвенції з державного бюджету компенсуються на рівні 20%. У першому півріччі поточного року по місту Вінниця перевезено 715 тис. пільгових категорій пасажирів на суму 2 млн 821 тис. грн, з яких відшкодовано лише 608,3 тис. грн", - розповіла Н.ЛУЦЕНКО.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН зазначив, що «Південно-Західна залізниця» сьогодні виконує серйозні завдання з перевезення пасажирів приміськими маршрутами. «Я вважаю, що підтримка підприємства є доречною і своєчасною", - додав він.