У Хмельницькій області вантажоперевезення зросли, пасажироперевезення скоротилися

Транспортними підприємствами Хмельницької області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-липні 2011 р. перевезено 3,8 млн тонн вантажів, що на 22,8% більше обсягу перевезень вантажів у січні-липні 2010 р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Вантажообіг виконаний в обсязі 1080,8 млн т/км, що на 15,3% більше, ніж за 7 місяців 2010 р.

Повідомляється також, що пасажирським транспортом області за 7 місяців п.р. перевезено 85,9 млн осіб, що на 11,5% менше, ніж у січні-липні 2010 р.

За інформацією облстату, пасажирооборот зменшився на 8,9% і склав 736,2 млн пас./км.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 16,4%, міським електротранспортом - на 7,4%.