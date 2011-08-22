Морські порти України збільшили вантажоперевалку на 5%

За сім місяців 2011 року у вісімнадцяти морських портах Україні оброблено 64 млн 632 тис. 900 вантажів - на 5,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг переробки транзитних вантажів за січень-липень п.р. склав 23 млн 547 тис. 300 тонн, що на 25,4% більше, ніж торік.

Серед лідерів зростання обсягів переробки вантажів за результатами семи місяців 2011 року: Ялтинський порт - оброблено на 62,3% більше вантажів, ніж у січні-липні 2010 року; Євпаторійський порт - зростання на 47,3%; порт «Південний» - зростання на 36,9%; Ренійський порт - зростання на 32,9%; Бердянський порт - зростання на 15%; Миколаївський порт - зростання на 14,9%; Керченський порт - зростання на 8%.

При цьому серед лідерів зростання рівня переробки транзитних вантажів: Керченський порт - оброблено на 114,4% більше вантажів, ніж у січні-липні 2010 року, порт «Південний» - на 79,2% більше, Білгород-Дністровський порт - на 50 % більше, Скадовський порт - на 26,2% більше, Євпаторійський порт - на 25,8% більше, Миколаївський порт - на 21,4% більше, Одеський порт - на 17,6% більше, Ренійський порт - на 15,4 % більше, Бердянський порт - на 15% більше.

Основними вантажами, які обробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта, нафтопродукти і контейнери.

Нагадаємо, за шість місяців 2011 року у вісімнадцяти морських портах України було оброблено 56 млн 319 тис. 275 тонн вантажів, що на 6,2% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Довідка УНІАН. Морські порти України у 2010 році обробили понад 107,6 млн тонн вантажів, що на 2 млн тонн менше 2009 року. Протягом 2010 року було експортовано 61 млн 681 тис. тонн вантажів, імпортовано - 10 млн 521 тис. тонн. Загальний обсяг транзиту склав 33 млн 92 тис. тонн, каботажу - 2 млн 134 тис. тонн.

У 2009 році морські торговельні порти України переробили 109 млн 716 тис. тонн вантажів (на 17% менше, ніж у 2008 році).