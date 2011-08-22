З сьогоднішнього дня відновлено авіарейси з Борисполя до Тегерана

З сьогоднішнього дня відновлено чартерні рейси за маршрутом Тегеран - Бориспіль - Тегеран з аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, рейси будуть здійснюватися з 22 серпня по 12 вересня по понеділках іранською авіакомпанією Taban Air на повітряних судах MD 82 з компонуванням 160 крісел. Час польоту складе 4 години.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Криму здійснив аварійну посадку літак MD-83, що виконував рейс за маршрутом Тегеран (Іран) - Київ.

Жертв і постраждалих не було. На борту літака знаходилися 74 пасажири і 7 членів екіпажу.

Літак належить авіакомпанії UM Air ("Українсько-Середземноморські авіалінії").