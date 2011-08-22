З сьогоднішнього дня відновлено авіарейси з Борисполя до Тегерана
13:56, 22 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
0
З сьогоднішнього дня відновлено чартерні рейси за маршрутом Тегеран - Бориспіль - Тегеран з аеропорту «Бориспіль».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.
Згідно з повідомленням, рейси будуть здійснюватися з 22 серпня по 12 вересня по понеділках іранською авіакомпанією Taban Air на повітряних судах MD 82 з компонуванням 160 крісел. Час польоту складе 4 години.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Криму здійснив аварійну посадку літак MD-83, що виконував рейс за маршрутом Тегеран (Іран) - Київ.
Жертв і постраждалих не було. На борту літака знаходилися 74 пасажири і 7 членів екіпажу.
Літак належить авіакомпанії UM Air ("Українсько-Середземноморські авіалінії").
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter