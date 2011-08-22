На ПЗ за тиждень попередили 8 випадків крадіжок вантажів та майна

Працівниками відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці з 15 по 21 серпня 2011 попереджено 8 випадків крадіжок вантажів та майна залізниці на суму 2994 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, 15 серпня під час профілактичних заходів на станції Сімферополь оперативна група стрілецької команди Сімферополь разом з міліцією затримали непрацюючого громадянина, який намагався вкрасти трансформатор ПОПТ-2 вартістю 972 грн. Зловмисник переданий в лінійне відділення міліції на станції Сімферополь.

При цьому 18 серпня на станції Дніпропетровськ-Вантажний оперативна група стрілецької команди Дніпропетровськ попередила крадіжку трьох гальмівних рукавів, знятих з вагонів. Затриманий непрацюючий громадянин, якого разом з украденим майном передали в лінійне відділення міліції на станції Дніпропетровськ. Сума попереджених збитків склала 600 грн.

За результатами оперативної роботи затримано 7 осіб.