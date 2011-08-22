«Укрзалізниця» за 7 місяців недоотримала понад 248 млн. грн. за перевезення пільговиків

У січні-липні п.р. «Укрзалізниці» за перевезення пільгових категорій громадян компенсовано лише 27,6% витрат, сума недоотриманих коштів перевищує 248 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, за 7 місяців п.р. залізницями України перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 342,5 млн. грн., а компенсовано лише 94,5 млн. грн.

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 215,7 млн. грн., недоотримано 143,5 млн. грн. компенсації (33,4% необхідного).

При цьому студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів перевезено на суму 102,8 млн. грн., недоотримано 80,9 млн. грн. (21,3% необхідного).

Водночас депутатів ВР перевезено на суму 713,6 тис. грн., недоотримано 341,9 тис. грн. (52,1% необхідного). Дітей віком від 6 до 14 років перевезено на суму 23,3 млн. грн., а компенсацію не надано взагалі.

За даними відомства, найбільше коштів недоотримала Південно-Західна залізниця – 83,9 млн. грн., яка перевезла пільговиків на 107,3 млн. грн.; 45,1 млн. грн. недоотримала Львівська залізниця; 42,8 млн. грн. – Південна; 34,8 млн. грн. – Придніпровська; 22,4 млн. грн. – Донецька і 18,9 млн. грн. – Одеська залізниці.

Довідка УНІАН. На залізницях України надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів, згідно із Законом України "Про залізничний транспорт", мають відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом ухвалене рішення про введення пільг.