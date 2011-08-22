Крижановського звільнено з посади голови Держслужби морського та річкового транспорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КРИЖАНОВСЬКОГО з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту України. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. С.КРИЖАНОВСЬКОГО звільнено відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. (Ця стаття передбачає, зокрема, розірвання трудового договору у зв’язку з реорганізацією установи, зі скороченням чисельності або штату працівників – УНІАН).

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