Крижановського звільнено з посади голови Держслужби морського та річкового транспорту
17:20, 22 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КРИЖАНОВСЬКОГО з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
С.КРИЖАНОВСЬКОГО звільнено відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. (Ця стаття передбачає, зокрема, розірвання трудового договору у зв’язку з реорганізацією установи, зі скороченням чисельності або штату працівників – УНІАН).
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