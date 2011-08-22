УЗ відправила у перший рейс електропоїзд підвищеного комфорту Житомир - Київ - Житомир

Сьогодні на вокзалі станції Житомир відбулося урочисте відкриття електрифікації дільниці Фастів - Житомир та відправлення у перший рейс електропоїзду підвищеного комфорту сполученням Житомир - Київ - Житомир.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли кілька тисяч житомирян, пасажирів, керівників "Укрзалізниці", державного територіального галузевого об`єднання Південно-Західна залізниця, житомирської обласної та міської влади.

Як повідомив на урочистостях перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Сергій БОЛОБОЛІН, тепер пасажири електропоїзду № 862/861 підвищеного комфорту, з покращеним сервісом, зможуть без пересадок дістатися Києва за півтори години (1 годину 34 хвилини - УНІАН). Він наголосив, що дільниця Фастів - Житомир є першим пусковим об`єктом нової програми електрифікації залізниць України на 2011- 2016 роки". Електрифікація цієї дільниці сприяє розмежуванню руху вантажних та пасажирських поїздів на дільниці Коростень - Новоград-Волинський - Здолбунів - на основному пасажирському напрямку Київ - Львів, звільняючи його для впровадження руху швидкісних поїздів", - уточнив С.БОЛОБОЛІН.

"Така електрифікація дасть позитивні результати у кількох важливих соціальних та енергозберігаючих сферах", - підкреслив перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" .

За словами начальника Південно-Західної залізниці Олексія КРИВОПІШИНА, "задля впровадження цього проекту Південно-Західна залізниця провела роботи з електрифікації та модернізації інфраструктури на дільниці Фастів - Житомир , також змонтовано контактну мережу довжиною 101 км, встановлено 2199 опор , гарно пропрацювали зв`язківці, які проклали понад 130 км. кабелю, а енергетики, окрім електрифікації , збудували пересувну тягову підстанцію "Житомир - тяга" на станції Крошня, локомотивщики капітально відремонтували електропоїзд і сьогодні він вперше вирушив у рейс". " Усі роботи виконано дуже швидко", - додав він.

Як прозвучало на заході, при переведенні руху поїздів на електротягу на таких дільницях, як Фастів - Житомир, щороку буде зекономлено майже 6 тисяч тонн дизельного палива, а екологічна ситуація у прилеглих районах суттєво поліпшиться.

"Тепер мешканці Житомирщини зможуть дістатися до Києва за значно коротший час", - сказав на святі губернатор області Сергій РИЖУК.

Після урочистої частини - відзначення кращих залізничників - електропоїзд вирушив у перший рейс. Салони його вагонів обладнані напівм`якими сидіннями, кондиціонерами, люмінесцентним освітленням, інформаційним табло та системою пожежної охоронної сигналізації.