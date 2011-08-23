Азаров відкрив автомобільний рух Дарницьким мостом у бік Конча-Заспи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відкрив автомобільний рух залізнично-автомобільним мостовим переходом через річку Дніпро (Дарницький міст) з лівого на правий берег у бік Конча-Заспи.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття також взяли участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, начальник Південно-західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Зокрема, відкриттям автомобільного руху з лівого на правий берег завершено будівництво автодорожніх розв`язок на Наддніпрянському шосе і одночасно відкривається автомобільний рух новозбудованим мостом через озеро Нижній Тельбін по вулиці Сортувальній. Зокрема, у ході будівництва проведено значний комплекс робіт залізничної інфраструктури, що забезпечить пряме залізничне сполучення у трипільському напрямі мостового переходу у напрямі станції «Дарниця».