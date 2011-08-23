У Чернігівській області відкрили автодорогу Каціри-Осіч
12:46, 23 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Чернігівській області 22 серпня ц.р. відкрили автодорогу Каціри-Осіч.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Чернігівської обласної держадміністрації.
Як зазначають у повідомленні, дорога збудована за кошти державного бюджету, для чого в 2011 році було виділено 11 млн. 900 тис. гривень.
Будівництво дороги дало можливість поліпшити зв`язок між районним центром і віддаленими населеними пунктами, розташованими на території Матіївської і Обмачівської сільських рад.
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