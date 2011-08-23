У Чернігівській області відкрили автодорогу Каціри-Осіч

У Чернігівській області 22 серпня ц.р. відкрили автодорогу Каціри-Осіч.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Чернігівської обласної держадміністрації.

Як зазначають у повідомленні, дорога збудована за кошти державного бюджету, для чого в 2011 році було виділено 11 млн. 900 тис. гривень.

Будівництво дороги дало можливість поліпшити зв`язок між районним центром і віддаленими населеними пунктами, розташованими на території Матіївської і Обмачівської сільських рад.