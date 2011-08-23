Мінінфраструктури впровадило моніторинг надзвичайних ситуацій у туристичній сфері

Міністерство інфраструктури України налагодило цілодобовий зв'язок із суб'єктами туристичної діяльності для здійснення моніторингу надзвичайних ситуацій, пов'язаних з туристичним відпочинком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, інформацію про надзвичайні ситуації туристичні організації надаватимуть цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні оперативному черговому Мінінфраструктури. Повідомлення про серйозні інциденти будуть надходити не пізніше трьох годин з моменту виникнення надзвичайної ситуації.

З метою підвищення ефективності та оперативності інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства інфраструктури затверджено Інструкцію про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в Міністерстві інфраструктури України при виникненні надзвичайних ситуацій. До цих пір її дія розповсюджувалася тільки на події в транспортно-дорожньому комплексі, сфері поштового зв'язку, тепер моніторинг буде здійснюватися і у туристичній галузі.