«Укрзалізниця» провела акцію «День здоров'я» на вокзалах

Сьогодні на 19 залізничних вокзалах «Укрзалізниці» пройшла акція «День здоров'я», присвячена 20-й річниці незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, в рамках акції за сприяння Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, керівництва «Укрзалізниці» і Міністерства охорони здоров'я України заходи медичного, профілактично-просвітницького характеру пройшли на залізничних вокзалах Луганська, Івано-Франківська, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців, Ужгорода, Миколаєва, Одеси, Херсона, Харкова, Хмельницького, Вінниці, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Запоріжжя, Сімферополя та Києва (ст. Дарниця та Київ - Пасажирський).

Зокрема, працівники залізничного транспорту та пасажири мали можливість безкоштовно отримати медичні консультації у фахівців залізничних лікарень, мобільні офіси яких були розташовані прямо у приміщеннях залізничних вокзалів.

«Подібні акції залізниці разом з профспілками та Міністерством охорони здоров'я проводять регулярно. Зокрема, навесні цього року на вокзалах пройшов «День серця», - повідомив начальник Головного управління медичних закладів «Укрзалізниці» Олександр КАНЄВСЬКИЙ.

За його словами, питанням охорони здоров'я у галузі приділяється особлива увага. «День здоров'я, присвячений 20-й річниці Незалежності України, це не тільки безкоштовне надання консультацій фахівців пасажирам, а й нагадування про особисту відповідальність кожного за своє здоров'я», - підкреслив О.КАНЄВСЬКИЙ.

За даними відомства, понад 4 тисячі лікарів і 10 тисяч середнього медичного персоналу працюють у системі охорони здоров'я залізничного транспорту України. У відомчій медицині «Укрзалізниці» на сьогодні налічується 100 медичних установ, серед яких 20 поліклінік, 76 лікарень та 4 станції переливання крові. Починаючи з 2000 року, діє система добровільного медичного страхування для залізничників та пенсіонерів галузі. Протягом останніх років у відомчій медицині активно впроваджуються нові методи діагностики та лікування хворих.