Гендиректор «Укрзалізниці» привітав залізничників з Днем Незалежності

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК привітав залізничників з 20-ю річницею з Дня Незалежності України, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За роки незалежності наша Вітчизна пережила безпрецедентні за своїми масштабами і глибиною соціально-економічні та політичні перетворення. За цей час ми зуміли увійти у світове співтовариство як суверенна держава і стали на шлях глобальних економічних і соціальних перетворень виключно завдяки тому, що до цього долучаються талановиті, волелюбні, працьовиті люди. Саме такими є ви, шановні залізничники. Адже працівники сталевих магістралей завжди були у першому ешелоні становлення незалежності, виконували найскладніші завдання Уряду», - сказав він.

В.КОЗАК не сумнівається, що нові завдання, поставлені державою перед залізничниками, будуть виконані. Зокрема, це підготовка до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012, реформування галузі, оновлення тягового рухомого складу та вагонного парку, модернізація інфраструктури.

«Нехай кожен день вашого життя буде сповнений новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України. Бажаю міцного здоров'я, щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості у майбутньому», - адресував побажання залізничникам гендиректор «Укрзалізниці».